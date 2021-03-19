«Это не животное»: Александр Добрынин рассказал о любимом коте

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Российский музыкант Александр Добрынин недавно потерял свою маму. Он решил публично рассказать о своем самочувствии после этой трагедии.

Оказывается, певец считает самым дорогим существом в жизни не родителя, а свое домашнее животное.

— Когда мама умерла, я бы что-то с собой сделал, если бы не была кота, — рассказал музыкант.

Уже после кончины его матери умер и питомец артиста.

— Это не животное. Когда я похоронил кота, у меня треть тела отнялась. Как будто сын мой умер, — рассказал Добрынин в эфире телеканала «Россия 1».

Как оказалось, он даже поругался с братом из-за своего питомца.

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