Сбой произошел в работе Instagram и WhatsApp

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В работе социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp произошел сбой. Это следует из данных сервиса Downdetector.com в пятницу, 19 марта.

Около 70 процентов пользователей Instagram испытывают проблемы с загрузкой ленты новостей, почти каждый десятый человек не может войти в сервис. О неполадках сообщают жители России, Канады и США.

WhatsApp также недоступен примерно 70 процентам людей, которые им пользуются. Каждый третий человек, столкнувшийся с проблемами доступа, не может отправить или получить сообщения.

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