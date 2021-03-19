Астролог рассказала о ритуалах для исполнения желаний в день весеннего равноденствия

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В 2021 году день весеннего равноденствия приходится на 20 марта. Астрологи считают, что в этот день обновляется природа. В такое время граница между материальным миром и сверхчувственным становится тоньше, а значит, приманить удачу в дом будет гораздо проще. Астролог Алена Никольская рассказала, как правильно это сделать.

Для привлечения удачи понадобятся белый лист бумаги, красный маркер или карандаш, а также конверт или коробочка красного цвета.

Астролог советует сосредоточиться и написать на листке семь желаний, которые связаны с любовью.

— Затем вы берете этот лист бумаги, сворачиваете и кладете в любую коробочку красного цвета. Очень хорошо, если вы положите в коробочку какое-нибудь украшение, например кольцо. После этого вы оставляете коробочку на 12 дней, — рассказала Никольская.

Затем следует достать листочек и зачитать список, таким образом отпуская желания во Вселенную, пишет 5-tv.ru.

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