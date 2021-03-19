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Власти Москвы не собираются заваривать мусоропроводы
Фото: Анна Быкова

Власти Москвы не собираются заваривать мусоропроводы

Иван Юминов

Город

Мусоропроводы в столичных домах не будут заваривать, также не появятся и штрафы за несортированный мусор. Об этом рассказал руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Соловьев в пятницу, 19 марта.

— Мы об этом неоднократно говорили, меры негативного стимулирования мы не применяли и пока применять не собираемся. Это касается в том числе, допустим, заваривания мусоропроводов. Да, частый вопрос, о котором говорят, — заявил глава ведомства.

Жители домов могут решить судьбу своих мусоропроводов, проголосовав на общем собрании, отметил Соловьев. Реформа обращения с отходами началась в России в 2019 году. Ее целью является в том числе борьба с незаконными свалками и сокращение объемов вывозимых на полигоны отходов. Планируется построить 220 новых комплексов по обработке мусора к 2024 году в рамках нацпроекта «Экология».

К 2030 году на сортировку будут отправлять все бытовые отходы и лишь половина из них окажется на захоронении. Программа раздельного сбора мусора запустилась в столице в прошлом году. Во дворах жилых домов и социальных учреждений появились специальные контейнеры разных цветов, которые позволяют разделять мусор, отмечает ТАСС.

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