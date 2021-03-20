Зеленский продлил на три года санкции против двух российских банков

Владимир Зеленский подписал соответствующий указ / Фото: president.gov.ua/Пресс-служба администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о продлении на три года санкций в отношении двух российских банков: дочерней структуры Сбербанка и Проминвестбанка. Об этом сказано в опубликованном на сайте президента в пятницу, 19 марта, указе.

В марте 2019 года были продлены санкции против двух российских банков — Сбербанка и Проминвестбанка. Впервые их ввели в марте 2017 года. Под них попали пять украинских банков, принадлежащих России: Проминвестбанк, VS Bank, «БМ Банк», Сбербанк и «ВТБ Банк».

Санкции предполагают запрет вывода средств за пределы Украины, выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга. Также запрет касается распределения прибыли и капитала.

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