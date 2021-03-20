Россиянина приговорили в США к 10 годам тюрьмы за киберпреступления

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Российского гражданина Сергея Медведева приговорили в Соединенных Штатах к десяти годам лишения свободы за совершенные им киберпреступления. Об этом сказано в распространенном в пятницу, 19 марта, заявлении Министерства юстиции США.

33-летний Медведев был одним из основателей Infraud Organization, которая занималась приобретением и продажей похищенных личных данных, банковских карт и распространяла компьютерные вирусы.

Ущерб от действий россиянина составил 568 миллионов долларов.

Медведев признал вину в суде в нарушении закона о противодействии рэкету и коррупционным организациям, сообщает ТАСС.

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