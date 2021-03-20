Иностранцам запретили владеть землей в большинстве районов Крыма

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Иностранцам, лицам без гражданства и иностранным компаниям запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма. Соответствующий указ президента России Владимира Путина вступил в силу в субботу, 20 марта.

Теперь иностранцы не смогут владеть землей в 19 из 25 муниципальных образований республики Крым. Также запрет распространяется на 12 муниципальных образований Севастополя. Под запрет не попали только территории в Симферополе, Красноперекопске, Джанкое, а также в Первомайском, Белогорском и Красногвардейском районах.

Согласно Гражданскому кодексу, иностранный гражданин должен передать права на землю в течение года. Если это не будет сделано в данный срок, то имущество принудительно выставят на продажу по решению суда. Деньги от продажи передадут или бывшему владельцу, или в собственность властей с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, которую определит суд, сообщает РБК.

В марте 2020 года Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в Крыму, Астраханской и Калининградской областях. Нововведение распространяется на большинство субъектов в этих регионах.

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