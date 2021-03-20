Синоптик рассказал, когда россиянам стоит менять резину на автомобиле

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Автомобилистам не следует менять зимнюю резину на летнюю до десятых чисел апреля, так как до этого времени в центральной России будет сохраняться минусовая температура по ночам. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Это не прогноз, это климатически так. Поэтому, какой смысл менять резину, если ночью отрицательные температуры? — цитирует синоптика РИА Новости.

По словам представителя Гидрометцентра, положительная среднесуточная температура в центре Европейской России окончательно установится 27–28 марта. Однако ночью температура может долго держаться ниже нуля.

Вильфанд порекомендовал не надеяться на резкий приход тепла и допустил снегопады в столице в первой декаде апреля, так как это предполагает местный климат.

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