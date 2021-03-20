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Синоптик рассказал, когда россиянам стоит менять резину на автомобиле
Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Синоптик рассказал, когда россиянам стоит менять резину на автомобиле

Анастасия Колоскова

Город

Автомобилистам не следует менять зимнюю резину на летнюю до десятых чисел апреля, так как до этого времени в центральной России будет сохраняться минусовая температура по ночам. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Это не прогноз, это климатически так. Поэтому, какой смысл менять резину, если ночью отрицательные температуры? — цитирует синоптика РИА Новости.

По словам представителя Гидрометцентра, положительная среднесуточная температура в центре Европейской России окончательно установится 27–28 марта. Однако ночью температура может долго держаться ниже нуля.

Вильфанд порекомендовал не надеяться на резкий приход тепла и допустил снегопады в столице в первой декаде апреля, так как это предполагает местный климат.

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