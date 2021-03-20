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«Мама как подружка»: Полина Гагарина прогулялась с сыном по Красной площади
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Мама как подружка»: Полина Гагарина прогулялась с сыном по Красной площади

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Полина Гагарина поделилась с подписчиками фотографией, которую она сделала во время прогулки по центру столицы со своим 13-летним сыном Арсением. Снимок артистка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

— Обожаю с ним болтать, — подписала Гагарина фото, на котором позирует с наследником на фоне Собора Василия Блаженного и Спасской башни.

Подписчики артистки осыпали маму и сына комплиментами, отметив, что Гагарина легко сойдет за подружку или сестру подростка.

«Очень красивый сын»; «Мама как подружка»; «Как брат и сестра»; «Как похожи»; «Какой хорошенький», — написали фолловеры в комментариях к посту.

Напомним, старший ребенок певицы Арсений родился в браке с актером Петром Кисловым. У Гагариной также есть трехлетняя дочь от второго мужа Дмитрия Исхакова, с которым Гагарина рассталась весной прошлого года.

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фото в InstagramПолина Гагаринасын
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