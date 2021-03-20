Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Владельцам столичных кафе дали рекомендации перед открытием летнего сезона
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Владельцам столичных кафе дали рекомендации перед открытием летнего сезона

Анастасия Колоскова

Город

В Москве 1 апреля стартует сезон работы летних веранд. Правила, которые необходимо при этом соблюсти, утверждены постановлением столичного правительства.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, ежегодно в городе открывается более двух тысяч летних веранд и кафе. При этом все они должны быть внесены в «Схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» Москвы. Для этого владельцы должны подать соответствующую заявку.

Отмечается, что внешний вид кафе должен соответствовать архитектурному облику столицы, а его материалы, цвет и конструкция — отвечать установленным требованиям.

При открытии летних веранд владельцам запрещается нарушать утвержденные документом границы. Помимо этого, следует учитывать определенное расстояние до входа в основное помещение, а также ближайшего подземного перехода, остановки транспорта и входа в метро.

С полной информацией относительно порядка работы летних веранд можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Синоптик рассказал, когда россиянам стоит менять резину на автомобиле

требованиялетнее кафелетняя веранда
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте