Владельцам столичных кафе дали рекомендации перед открытием летнего сезона

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве 1 апреля стартует сезон работы летних веранд. Правила, которые необходимо при этом соблюсти, утверждены постановлением столичного правительства.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, ежегодно в городе открывается более двух тысяч летних веранд и кафе. При этом все они должны быть внесены в «Схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» Москвы. Для этого владельцы должны подать соответствующую заявку.

Отмечается, что внешний вид кафе должен соответствовать архитектурному облику столицы, а его материалы, цвет и конструкция — отвечать установленным требованиям.

При открытии летних веранд владельцам запрещается нарушать утвержденные документом границы. Помимо этого, следует учитывать определенное расстояние до входа в основное помещение, а также ближайшего подземного перехода, остановки транспорта и входа в метро.

С полной информацией относительно порядка работы летних веранд можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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