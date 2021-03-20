Правила отпуска изменились для некоторых категорий многодетных россиян

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Работники, у которых есть трое и более детей в возрасте до 18 лет, имеют возможность в удобное для себя время брать ежегодный оплачиваемый отпуск до того момента, как младшему из детей исполнится 14 лет. Об этом стало известно из текста закона, который вступил в силу в субботу, 20 марта.

В статью 262.2. Трудового кодекса об «Очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трех и более детей» внесли изменения. До этого в удобное время отпуск сотрудники с тремя и более детьми могли получить до момента исполнения им 12 лет.

Большинство россиян могут отдыхать 28 дней в году. Отпуск у педагогов, госслужащих и некоторых категорий работников длится дольше, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о рекомендации Роспотребнадзора провести майские праздники в России.

Читайте также: Общественная палата Ленобласти предложила создать новую категорию льготников