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Володин назвал настоящую цель «Умного голосования»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Володин назвал настоящую цель «Умного голосования»

Иван Юминов

Внутренняя политика

В основе стратегии «Умного голосования» лежит желание людей, стоящих за ней, попасть во власть. Об этом рассказал председатель Государственный думы Вячеслав Володин в субботу, 20 марта.

— «Умное голосование» — это про форму, это несодержательный проект, он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе — желание попасть во власть, — заявил он.

Инициаторы стратегии находятся за рубежом, с помощью них западные государства и спецслужбы вмешиваются во внутренние дела России, написал Володин в своем Telegram-канале.

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Госдумаголосование на выборахВячеслав Володин
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