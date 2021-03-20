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Возгорание на стекольном заводе произошло в Химках
Фото: NECHAEVA

Возгорание на стекольном заводе произошло в Химках

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Первомайская улица, 56 Карта всех событий

В Химках произошло возгорание на стекольном заводе. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент случился в субботу, 20 марта, в Химках по адресу Первомайская улица, дом 56. Возгорание произошло на территории стекольного завода, уточнил собеседник «ВМ». Площадь пожара составила 750 квадратных метров.

На место выехали девять расчетов МЧС. Пожару присвоен ранг 1-БИС.

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