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Россия даст зеркальный ответ, если российских дипломатов вышлют из Болгарии
Россия зеркально ответит на решение Болгарии, если из страны вышлют российских дипломатов. Данное заявление сделал член Совета Федерации Владимир Джабаров, сообщает РИА Новости.
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