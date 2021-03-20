Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Коммунальные службы следят за появлением гололеда на дорогах Москвы
Сотрудница городской коммунальной службы Наталья Смирнова чистит от снега тротуары на Никольской улице. Московские коммунальщики были заранее предупреждены о непогоде и переведены в режим повышенной готовности / Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Коммунальные службы следят за появлением гололеда на дорогах Москвы

Анастасия Волоснова

Город

Коммунальные службы продолжают следить за появлением гололеда на столичных дорогах. Об этом рассказали в Telagram-канале пресс-службы Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве отметили, что в ночь на воскресенье, 21 марта, в температура воздуха в столице составит минус 8 градусов. За ночь может выпасть до одного сантиметра снега, а на дорогах может образоваться гололедица.

Коммунальные службы следят за состоянием столичных дорог и тротуаров, уточнили в ведомстве. При необходимости специалисты проводят противогололедную обработку.

В пресс-службе призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы. Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

погода в Москвекоммунальные службыгололед
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте