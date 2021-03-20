СМИ: ЦСКА согласовал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера

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ЦСКА и Ивица Олич обсуждают последние детали назначения на должность главного тренера основной команды. Об этом «Чемпионату» рассказали два источника.

Ивица Олич был футболистом ЦСКА с 2003 по 2006 год. Он принял участие в 112 матчах и забил 41 гол.

— Олич и ЦСКА обсуждают финальные детали, — отметил один из источников.

Второй собеседник медиа подтвердил информацию об обсуждении вопроса. Он добавил, в течение ближайших дней появится официальная информация о назначении Олича на пост главного тренера.

В настоящее время Олич является членом тренерского штаба сборной Хорватии, а также занимает должность ассистента главного тренера.

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