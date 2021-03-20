Второй за сутки корабль США с ракетами Tomahawk вошел в Черное море

Фото: Official U.S. Navy Page / Michael Gendron

За сутки в Черном море зафиксировали второй американский корабль с ракетами Tomahawk. Об этом свидетельствуют данные международной системы позиционирования судов.

Эсминец Thomas Hudner зашел в море в 18:55 по московскому времени, пройдя пролив Босфор. На судне могут быть 56 крылатых ракет «Томагавк», дальность которых достигает 1,6 тысячи километров.

По сообщениям 6-го оперативного флота, судно будет находиться в Черном море «для проведения операций по обеспечению безопасности на море».

Россия будет отслеживать нахождение корабля США в Черном море, заявили в Национальном центре управления обороной России, пишет Интерфакс.

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