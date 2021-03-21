Джо Байден счел Камалу Харрис умнее себя

Фото: Whitehouse

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время выступления на мероприятии в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Атланте предоставил слово вице-президенту США Камале Харрис, уточнив, что она умнее него.

Американский лидер завершил свое выступление длинным анекдотом о встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, а после передал слово Харрис.

— Мне не следовало этого делать, поэтому хочу передать слово своему вице-президенту, которая умнее меня, — сказал Джо Байден.

Вице-президент в ответ на это заявила, что к этому «нечего добавить», сообщает издание The Mediaite.

Ранее член палаты представителей США Мэтт Гетц прокомментировал отказ Джо Байдена поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте также: Трамп-младший высмеял падение Байдена на трапе самолета