Реабилитолог рассказал о пользе дыхательной гимнастики

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Реабилитолог, инструктор по йоге Дмитрий Сандул рассказал, как научиться управлять своим дыханием, чтобы сделать легкие более чистыми и насыщенными кислородом.

По его словам, большинство людей использует ресурс своих легких меньше чем наполовину. Эту ситуацию можно исправить, уверен специалист.

— Самое простое, что вообще можно делать, — научиться пользоваться дыханием и задержками, — сказал реабилитолог.

Дмитрий Сандул пояснил, что с помощью дыхательной гимнастики можно восстановить легкие после перенесенного коронавируса. Для этого, по словам эксперта, нужно использовать пранаяму — индийскую технику дыхания.

Для этого человек должен сделать максимально долгий вдох носом, а после этого спокойный длинный выдох. Таким образом, уточнил специалист, можно регулировать состояние легких, проверять, насколько беспроблемно осуществляется дыхание, передает радио Sputnik.

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