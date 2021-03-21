Деревянное одноэтажное здание загорелось на юго-западе Москвы

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Россия, Москва, улица Косыгина Карта всех событий

На юго-западе Москвы произошел пожар в одноэтажном выселенном здании. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города в воскресенье, 21 марта.

Уточняется, что возгорание зафиксировали в районе дома № 12а на улице Косыгина. Известно, что здание горит по всей площади — 200 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало.

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