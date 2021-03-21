Движение частично перекрыли на юго-западе Москвы из-за возгорания автомобиля

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Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

В столице на Профсоюзной улице перекрыли три полосы из-за возгорания автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 21 марта.

Уточняется, что машина загорелась в районе Теплого Cтана. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы загорелось деревянное одноэтажное здание.

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