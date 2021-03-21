Врач-невролог назвал опасные заболевания, связанные со спазмами

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Врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, какие спазмы могут указывать на опасные патологические состояния организма. Спазмы, исходящие от мышц головы, лица, шеи и рук, свидетельствуют об опасных заболеваниях.

Такие симптомы могут быть проявлениями дистонических синдромов или миоклонии, которые провоцируют непроизвольные кратковременные мышечные сокращения.

По мнению врача, спазмы мышц ног могут провоцироваться мышечным переутомлением или ортопедическими проблемами. Вместе с тем так может проявляться нарушение электролитного баланса в организме, как, например, недостаток калия или магния, сообщает Известия.

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