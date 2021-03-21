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Морские службы Франции обнаружили 72 мигранта в проливе Ла-Манш
Фото: Вечерняя Москва

Морские службы Франции обнаружили 72 мигранта в проливе Ла-Манш

Елизавета Борисова

В мире

Две лодки с нелегальными мигрантами, которые пытались незаконно пересечь Ла-Манш и попасть в Великобританию, перехвачены французскими морскими службами недалеко от города Кале. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает префектура зоны Ла-Манша и Северного моря.

Согласно данным, в первой лодке находились 38 мигрантов, в том числе четыре женщины и четыре ребенка. Во второй лодке обнаружили 34 мигрантов, в том числе пять женщин и семь детей. На берегу их передали на осмотр медикам, затем пограничной полиции.

Напомним, в прошлом году было зафиксировано свыше 9,6 тысячи попыток незаконного пересечения границы с Великобританией через пролив Ла-Манш. Всего было осуществлено 868 спасательных операций, сообщает ТАСС.

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