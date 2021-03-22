Гастроэнтеролог объяснил, как помочь при пищевом отравлении

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Существуют общие принципы оказания помощи пострадавшему от пищевого отравления, в ряде случаев необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Об этом в понедельник, 22 марта, рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

По словам медика, чаще всего причиной пищевых отравлений становятся молочные продукты, поскольку они имеют очень ограниченный срок годности. Кроме того, нарушение условий хранения делает такие продукты хорошей средой для развития бактериальной флоры.

Возможно также отравление алкогольными напитками, при этом играет роль концентрация, объем и качество спиртного. Отравиться можно в том числе качественным алкоголем, если достигнут определенный объем. В случае с суррогатом отравление может развиться и при меньшем количестве потребленного напитка.

При отравлении показан прием сорбентов, начиная с активированного угля. Ни в коем случае нельзя принимать меры для прекращения рвоты и диареи, поскольку организм таким образом освобождается от вызвавшего отравление продукта.

— Другое дело, если это неукротимые рвота или диарея, которые приводят к обезвоживанию. Здесь уже становится серьезной ситуация, нужно пить большое количество жидкости, лучше минеральной воды. Если совсем плохо себя чувствуете, надо обращаться к врачу, — рассказал Зиннатуллин в интервью радио Sputnik.

Ранее гастроэнтеролог предупредил о смертельной опасности при отравлении морепродуктами.

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