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Врач развеял миф о лечении постковидного синдрома
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Врач развеял миф о лечении постковидного синдрома

Татьяна Плотникова

Общество

Борьба с так называемым постковидным синдромом — комплексом симптомов, распространенных среду перенесших коронавирусную инфекцию — требует тщательного подхода и выбора проверенных методов. Об этом в понедельник, 22 марта, рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

По оценкам медиков, примерно 10-25 процентов переболевших еще некоторое время после излечения сталкиваются с примерно двадцатью симптомами постковидного синдрома. В их числе — затрудненное дыхание, слабость и изменение вкусовых ощущений.

Водовозов отметил, что есть немало недостоверной и некачественной информации по борьбе с этими симптомами, однако многие предлагаемые методы являются неэффективными и даже вредными.

— Например, говорят, что надо разрабатывать легкие, надувая шарики. Этого делать категорически нельзя. Так можно нанести даже больший вред, чем нанесло заболевание, — подчеркнул врач.

Терапевт порекомендовал использовать сведения только из проверенных и надежных источников. В частности, можно воспользоваться рекомендациями европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

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