Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 марта

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В понедельник, 22 марта, погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона. Он принес облачную погоду, местами вероятен небольшой снег.

Температура воздуха в Москве будет составлять от нуля до плюс двух градусов. В Московской области ожидается от минус трех до плюс двух градусов.

Ветер прогнозируется западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление опустится ниже нормы, влажность воздуха составит 70 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что апрель в Москве с большой степенью вероятности будет теплым. Температура воздуха в столице ожидается выше климатической нормы.

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