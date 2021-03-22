Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 марта
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 марта

Татьяна Плотникова

Город

В понедельник, 22 марта, погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона. Он принес облачную погоду, местами вероятен небольшой снег.

Температура воздуха в Москве будет составлять от нуля до плюс двух градусов. В Московской области ожидается от минус трех до плюс двух градусов.

Ветер прогнозируется западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление опустится ниже нормы, влажность воздуха составит 70 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что апрель в Москве с большой степенью вероятности будет теплым. Температура воздуха в столице ожидается выше климатической нормы.

Читайте также: «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы

прогноз погоды на деньМосковская областьМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«За вами должок...» Зачем Киев бесит и дразнит Германию

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте