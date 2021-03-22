Названы самые бюджетные направления поездок по России в апреле

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Самые дешевые авиабилеты для перелетов по России в апреле можно купить на направления Москва — Брянск (870 рублей) или Москва — Псков (1490 рублей). Об этом рассказали аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Москвичи также смогут недорого приобрести авиабилеты в Санкт-Петербург или Воронеж — за 1500 рублей.

Жителям Санкт-Петербурга выгоднее всего перелеты в Москву (1500 рублей), Калугу (1785 рублей) и Уфу (2220 рублей).

Из Екатеринбурга дешевле всего слетать в Ханты-Мансийск или Ижевск (1375 рублей), Омск (1460 рублей) или Саратов (1510 рублей).

Сочинцы смогут долететь до Ростова-на-Дону или Махачкалы за 1290 рублей. Перелет в Минеральные Воды им обойдется в 1300 рублей, в Ставрополь — в 1440 рублей.

Из Краснодара бюджетнее всего обойдутся перелеты до Симферополя (1290 рублей за авиабилет), Калуги (1490 рублей) и Сочи (1815 рублей).

Среди железнодорожных билетов самыми дешевыми оказались Сочи — Краснодар и Краснодар — Анапа (по 530 рублей), Москва — Нижний Новгород (640 рублей), Санкт-Петербург — Москва (745 рублей), сообщает RT.

Ранее председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что туристическая инфраструктура оказалась не готова к возросшему спросу, что привело к подорожанию путевок.

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