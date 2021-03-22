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Доктор Мясников дал простые советы тем, кто заболел
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-NC-SA 4.0

Доктор Мясников дал простые советы тем, кто заболел

Анастасия Колоскова

Здоровье

Телеведущий и врач Александр Мясников дал простые советы, которые помогут заболевшим.

Прежде всего доктор порекомендовал изменить питание. Он посоветовал отказаться от продуктов белого цвета, к которым также относится мучное и сладкое, а также включить в ежедневный рацион полкилограмма овощей и фруктов.

— Ложкой, ножом и вилкой мы конструируем свое здоровье, — заметил Мясников в эфире передачи на «Россия 1»

Помимо этого, телеведущий обратил внимание на необходимость включения физических упражнений, которыеположительно отражаются на работе всего организма. По его мнению, нужно пользоваться любой возможностью подвигаться.

— Лучше бежать, чем идти. Лучше идти, чем стоять. Лучше стоять, чем сидеть. Лучше сидеть, чем лежать. Движение — это жизнь, — заключил медик.

По словам Мясникова, прибегать к медицинской помощи следует лишь тогда, когда перечисленные советы не помогли.

Ранее врач рассказал, что изменение цвета ногтевых пластин может сигнализировать о развитии инфекции в организме и опасном заболевании.

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Александр Мясниковдоктор Мясниковсоветы
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