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Названы первые признаки появления тромбоза
Фото: pixabay.com/ru

Названы первые признаки появления тромбоза

Виктория Родимкина

Здоровье

Тромбоз может возникнуть у человека любого возраста и пола. Важно не упустить первые признаки появления тромба — небольшого сгустка крови.

Одним из признаков заболевания может стать боль в груди. Тромб, который возник в сосудах легочной артерии, может быть опасным для человека. К появлению болезненных ощущений в области груди следует отнестись с осторожностью. Особое внимание нужно обратить на боль, которая становится сильнее при физической активности, глубоких вдохах и приеме пищи.

Помимо этого, признаком появления тромбоза могут стать сильные боли в ноге, которые не проходят на протяжении долгого времени. О тромбозе также может говорить повышенная отечность, учащенное сердцебиение. В этом случае следует обратиться к специалисту, говорится в материале «Рамблера».

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