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Центр обработки данных планируют построить на юге Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Центр обработки данных планируют построить на юге Москвы

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, Дорожная улица, 3 Карта всех событий

Столичная градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, дала согласие на строительство центра обработки данных. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Внесение изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении территории по адресу улица Дорожная, владение 3, корпус 10а, одобрено.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, площадь данного объекта составит примерно 1,48 гектара. Здесь разместится центр обработки данных суммарной поэтажной площадью более 37 тысяч квадратных метров, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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