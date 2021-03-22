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Пожар произошел в бытовке на территории «Мосфильма» в столице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожар произошел в бытовке на территории «Мосфильма» в столице

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 1с28Карта всех событий

В столице на территории компании «Мосфильм» произошел пожар в бытовке. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 22 марта.

Уточняется, что возгорание было зафиксировано по адресу Мосфильмовская улица, дом № 1, строение 28.

— На территории «Мосфильма» происходит возгорание бытовки на втором ярусе, — говорится в сообщении.

По данным администрации, людей в бытовке не было, также там отсутствовали газовые баллоны.

Возгорание площадью шесть квадратных метров ликвидировали.

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МЧСпожарстроительные бытовки
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