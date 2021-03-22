Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Жилой дом XIX века постройки в центре Москвы капитально отремонтируют
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Жилой дом XIX века постройки в центре Москвы капитально отремонтируют

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, Нижний Кисельный переулок, 3, подъезд 1 Карта всех событий

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома XIX века постройки проведут в центре Москвы. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает пресс-служба столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Жилой дом 1889 года постройки располагается по адресу Нижний Кисельный переулок, дом 3, строение 1, Мещанский район. На объекте проведут отделочные и ремонтные работы, а также обновят инженерные коммуникации.

Дополнительно пройдет окраска рустованных стен фасада, декоративных элементов, а также цоколя здания по подготовленной поверхности. Кроме того, отремонтируют чердачные помещения, обновят оконные и дверные откосы, восстановят покрытия металлических ворот в арке, заменят оконные отливы, таблички с номером подъезда и флагодержателя дома.

Во время ремонтных работ также заменят ступени и восстановят ограждения лестниц, переделают полы на лестничных площадках, заменят почтовые ящики и установят номерные таблички на всех этажах. Частично заменят системы электроснабжения, водоотведения, отопления и водоснабжения. Существующая планировка объекта и архитектурные решения фасада сохранятся, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Власти выставили на торги квартиры от трех миллионов рублей в центре Москвы

центр Москвыреставрация домановые фасады
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«За вами должок...» Зачем Киев бесит и дразнит Германию

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте