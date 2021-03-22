Жилой дом XIX века постройки в центре Москвы капитально отремонтируют

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Нижний Кисельный переулок, 3, подъезд 1 Карта всех событий

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома XIX века постройки проведут в центре Москвы. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает пресс-служба столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Жилой дом 1889 года постройки располагается по адресу Нижний Кисельный переулок, дом 3, строение 1, Мещанский район. На объекте проведут отделочные и ремонтные работы, а также обновят инженерные коммуникации.

Дополнительно пройдет окраска рустованных стен фасада, декоративных элементов, а также цоколя здания по подготовленной поверхности. Кроме того, отремонтируют чердачные помещения, обновят оконные и дверные откосы, восстановят покрытия металлических ворот в арке, заменят оконные отливы, таблички с номером подъезда и флагодержателя дома.

Во время ремонтных работ также заменят ступени и восстановят ограждения лестниц, переделают полы на лестничных площадках, заменят почтовые ящики и установят номерные таблички на всех этажах. Частично заменят системы электроснабжения, водоотведения, отопления и водоснабжения. Существующая планировка объекта и архитектурные решения фасада сохранятся, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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