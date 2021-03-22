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Поход в бар закончился для москвича переломом плеча
Фото: moscow-live

Поход в бар закончился для москвича переломом плеча

Анастасия Колоскова

Происшествия

Жительница столицы сообщила в полицию, что сотрудники охраны одного из столичных баров сломали плечо ее 35-летнему супругу. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел по адресу улица Пятницкая, дом 25, строение 1. Ранним утром в воскресенье между мужчиной и охранниками заведения возник конфликт. Во время перепалки сотрудники бара пустили в ход кулаки. Позже мужчина обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него перелом плеча.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

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