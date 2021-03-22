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День науки пройдет в столичном Биологическом музее
Фото: Пресс-служба Биологического музея им. Тимирязева

День науки пройдет в столичном Биологическом музее

Ольга Маркова

Культура

Биологический музей в четверг, 25 марта, приглашает взрослых и детей на День науки. В этот день, посвященный Году науки и технологий, вход будет бесплатным для детей от 7 до 18 лет и для многодетных родителей.

Рассмотреть в микроскоп мельчайших обитателей капли воды можно на занятии «Зоопарк в капле воды». А еще с помощью микроскопа можно отправиться в «Путешествие в микромир»: на этот раз в окуляр попадут растения.

Две программы — «Прогулки с паразитами» и «Анатомия от макушки до пяток» — расскажут, как паразиты попадают в организм человека и как от них можно избавиться.

В этот день гостям музея также предстоит отправиться в путешествие во времени и узнать, как жили люди в каменном веке, какими орудиями пользовались, какую одежду носили. Взрослые и дети не только услышат увлекательный рассказ специалиста о непростой жизни наших предков, но и увидят орудия труда и предметы, созданные древними людьми.

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