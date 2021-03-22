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Иностранца задержали в почтовом отделении за контрабанду сильнодействующих веществ
Фото: tekstilschiky.mos.ru

Иностранца задержали в почтовом отделении за контрабанду сильнодействующих веществ

Анастасия Колоскова

Происшествия

Подозреваемого в контрабанде сильнодействующего вещества задержали в одном из столичных почтовых отделений на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что в посылке, которую гость столицы получил из ближнего зарубежья в почтовом отделении на улице Римского-Корсакова, содержались таблетки и пузырьки с жидкостью с сильнодействующими веществами.

Помимо этого, правоохранители нашли в квартире, где проживал задержанный, четыре упаковки с таблетками, которые также содержали в своем составе сильнодействующее вещество.

По данному факту возбуждено дело по статье «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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