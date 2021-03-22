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Строительство ледового дворца завершилось в Солнцеве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Строительство ледового дворца завершилось в Солнцеве

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, улица Авиаторов, 7 Карта всех событий

Строительство ледового дворца, находящегося по адресу улица Авиаторов, владение 7, официально завершено. Здесь откроют хоккейную школу и секцию фигурного катания для детей. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Спортивное сооружение в районе Солнцево возвели за счет средств инвестора и введут в эксплуатацию в первой половине текущего года. В ходе итоговой проверки Мосгосстройнадзор подтвердил соответствие стадиона требованиям проектной документации. В данный момент идет подготовка документов для выдачи разрешения на его ввод в эксплуатацию.

Спортивный объект будет включать в себя спортивно-рекреационные зоны и учебно-тренировочную арену. На первом этаже крытого катка общей площадью свыше шести тысяч квадратных метров есть ледовая арена размером 56 на 26 метров, а также тренировочная ледовая площадка 30 на 14 метров, раздевалки, медицинский пункт, подсобные и технические помещения. На втором этаже планируют открыть выставочные залы и зоны общепита.

Ледовая арена также приспособлена для маломобильных граждан: вход расположен на уровне тротуара, оборудованы специальные санузлы и парковочные места на расстоянии менее пятидесяти метров от входа в здание. Также установлен пассажирский лифт.

На территории рядом с ледовым дворцом разместили парковочные места на 24 автомобиля.

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