Познавательную программу для всей семьи подготовили на ВДНХ в весенние каникулы

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Главная выставка страны приглашает детей и родителей на познавательную программу. До 28 марта здесь будут проходить лекции, мастер-классы, творческие встречи, спектакли, кинопоказы и экскурсии, многие из которых можно посетить бесплатно, сообщается на сайте ВДНХ.

В павильоне «Рабочий и колхозница» в рамках проекта «Знание. ВДНХ» расскажут о связи архитектуры и градостроительства с миром видеоигр, об удивительной Камчатке и о первом полнометражном цветном фильме, созданном Уолтом Диснеем.

В среду, 24 марта, в Парке ремесел ВДНХ гостям предстоит увидеть презентацию графического романа «Илья Муромец. Песнь соловья». Автор комикса Роман Шавердин расскажет о своей интерпретации истории былинного богатыря.

В преддверии главного космического праздника года — 60-летия полета Юрия Гагарина — в центре «Космонавтика и авиация» в воскресенье, 28 марта, состоятся лекции, посвященные профессии космонавта и астрономическим исследованиям.

Для юных любителей космоса в центре «Космонавтика и авиация» приготовили серию кинопоказов. В четверг, 25 марта, покажут полнометражный фильм «Белка и Стрелка. Звездные собаки», а 26 марта можно увидеть продолжение истории про четвероногих космонавтов — «Белка и Стрелка. Лунные приключения». В воскресенье, 28 марта, поклонники советской научной фантастики увидят мультфильм «Тайна третьей планеты».

В выходные дни, 27 и 28 марта, в центре «Космонавтика и авиация» пройдет бесплатная экскурсия-квест «Школа юных космонавтов», где ребята не только увидят экспозицию центра, но и узнают о профессии космонавта, изучат строение ракеты, проверят свои знания астрономии, логику и сообразительность.

Специальная экскурсионная программа ждет учащихся младших и средних классов в Центре славянской письменности «Слово». Ребят приглашают принять участие в интерактивном туре «Живое слово» и пройти квест «Тайна древнего предания».

В Центре «Слово» 28 марта пройдет воркшоп основателя центра исследований древнерусской культуры «Зело» Николая Буцких «Ошуюю и одесную: церковнославянский за два часа». Гости познакомятся с двумя славянскими алфавитами, научатся опознавать надписи на иконах и фресках, считать по-древнерусски и прочтут древнерусский текст.

Специальную программу мастер-классов приготовил экоцентр «Цветоводство». В течение недели здесь пройдут занятия «Сезонные цветочные композиции», «Коллаж городского парка», «Сад в чемодане», «Декор рамки с гербарием», «Ботанический барельеф» и «Цветочная корона».

Юные гости выставки в каникулярные дни смогут попасть во «дворец нефти». Тематическая программа «Юный нефтяник», которую презентует центр «Нефть», проводится в формате игры. Школьники изучат самые востребованные профессии нефтяной отрасли. А по окончании экскурсии каждый юный нефтяник получит именной диплом.

В Доме культуры до 26 марта можно принять участие в бесплатных танцевальных мастер-классах по сальсе, самбе, джайву, румбе и ча-ча-ча.

Юных любителей спорта приглашают в скалолазный центр Big Wall Sport, где будут проводиться мастер-классы по скалолазанию.

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