Астролог объяснил, как в зависимости от знака зодиака найти подход к своему ребенку

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Подростки отличаются непростым характером, их поведение порой бывает совершенно непредсказуемым. Важно помнить, что на поведение ребенка влияет знак зодиака, под которым он родился. О том, как понять своего ребенка, рассказывает астролог Олег Персидский.

Овен

Подростки-Овны отличаются своенравием, их поведение может быть совершенно неожиданным. Зачастую у ребенка-Овна может возникнуть вспышка ярости, если помешать ему достичь поставленной цели. Однако подобные минуты отрицательных эмоций непродолжительны — они быстро сменяются улыбкой. Также важно понимать, что из-за недостатка мотивации Овны иногда плохо учатся. Родителям не стоит критиковать ребенка за плохие оценки, вместо этого рекомендуется обратить внимание на его сильные стороны и помочь определить цель для достижения.

Телец

Ребенок, родившийся под созвездием Тельца, обычно не отличается строптивым поведением в подростковом возрасте. Тельцы не склонны к переменам настроения. По этой причине родителям не стоит навязывать им свое внимание, так как оно может вызвать дискомфорт. Лучше просто позволить подростку заниматься своими делами.

Близнецы

Близнецы отличаются хорошим воображением. Ребенок-Близнец любит придумывать истории и проводить время за разговорами, по этой причине крайне важно научить ребенка отличать правду от лжи. Кроме того, подростки, рожденные под этим знаком, любят выполнять несколько дел сразу. Если ваш ребенок любит слушать музыку и одновременно делать уроки, не препятствуйте этому.

Рак

Раки невероятно чувствительны и ранимы. Подросток, родившийся под этим знаком, иногда может быть подозрительным или угрюмым. Родителям важно проявить заботу, но не навязывать излишнее внимание своему чаду. Для ребенка важна поддержка, но также взрослым следует позволять ему принимать самостоятельные решения.

Лев

Главная мотивация для подростка-Льва — желание, чтобы им восхищались. Львы с детства самоуверенны и ориентированы на успех. Родителям важно помочь ребенку быть честным с самим собой. Это поможет подростку обрести здравый взгляд на происходящее вокруг и на свою жизнь.

Дева

Девы привередливы к своему внешнему виду. Обычно родителям не составляет труда уговорить своего ребенка пойти в душ или следить за чистотой своей одежды. При этом у подростков-Дев довольно неустойчивая нервная система. Родителям рекомендуется быть к ним внимательными, а также оберегать их от внешних раздражителей, контролируя их эмоциональный фон.

Весы

Весы — самый нерешительный знак. По этой причине важнейшая задача, которую предстоит решить родителям подростка, родившегося под этим созвездием, – научить его принимать решения самостоятельно. Ребенку следует объяснить, что проблемы следует решать по мере их поступления, а не ждать, пока они соберутся в огромный снежный ком.

Скорпион

Скорпионы обладают даром убеждения и хитростью, которой бы позавидовал сам Одиссей. Эти качества помогают им быть успешными и достигать высоких целей. Однако родителю ребенка-Скорпиона следует найти баланс между свободой, столь необходимой этому знаку, и соблюдением установленного в семье порядка. В противном случае Скорпион может сесть на шею.

Стрелец

У Стрельцов нет проблем с коммуникацией. Общаться с другими подростками и взрослыми им в радость. Однако ребенку-Стрельцу свойственно хвастовство, которое родителям следует тактично пресекать. Родителям также следует меньше ограничивать своего ребенка, так как чувство свободы необходимо Стрельцам.

Козерог

Подростки-Козероги часто могут отличаться склонностью к затворничеству. Они не переносят шумных компаний и довольно равнодушны к вечеринкам. Однако ребенок-Козерог способен удивить своей мудростью и не по возрасту проницательным пониманием жизни. Родителям важно не навязывать ребенку общение, а позволять ему пребывать в комфорте.

Водолей

Ребенок-Водолей очень любознателен, тяга к новым знаниям — его отличительная черта. Кроме этого, Водолеи любят общаться с другими людьми и выходить в свет. Для этого знака время, проведенное в обществе, — это возможность получить новую информацию. Родителям стоит почаще общаться с подростками-Водолеями. Это будет приносить чаду только радость и привнесет гармонию в отношения между родителями и ребенком.

Рыбы

Рыбы — подвижный знак. Дети, родившиеся под этим знаком, отличаются активностью и творческим складом ума. При этом они любят жить по расписанию и рано находят занятие себе по душе. Родителю важно поддерживать своего ребенка в творческом начинании и всячески ему помогать развиваться в выбранном направлении. Однако важно учитывать и ранимость подростков-Рыб: дурное слово в их адрес может привести к испугу и уходу в себя.

На развитие и характер ребенка влияет множество факторов. Дата рождения — это всего лишь капля в океане того, что определяет особенности характера подростка. Однако и астрологические знания помогут быть мудрее в отношении со своими детьми, приводит слова астролога Пятый канал.

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