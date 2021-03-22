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Юных москвичей пригласили на театральный мастер-класс «Робот с красной кнопкой»
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Юных москвичей пригласили на театральный мастер-класс «Робот с красной кнопкой»

Ольга Маркова

Культура

Детская библиотека № 244 в рамках ежегодной акции «Ночь театров» и Недели детской книги проведет театральный мастер-класс «Робот с красной кнопкой». Мероприятие пройдет в субботу, 27 марта, сообщается на сайте библиотеки.

Юные москвичи узнают об истории возникновения теневого театра, примут участие в чтении книги Алана Уиндрэма «Робот с красной кнопкой» и постановке теневого спектакля с одноименным названием.

Дети не только самостоятельно распределят между собой роли, но и научатся разбирать их, полноценно вживаясь в персонажей, как в самом настоящем театре.

Читайте также: «Ночь театров» пройдет в выставочных залах Москвы

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