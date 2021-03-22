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ФОК в Островном проезде оформят с помощью витражей и декоративных пилонов
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

ФОК в Островном проезде оформят с помощью витражей и декоративных пилонов

Елизавета Борисова

Город
Островной проезд, дом 9, корпус 2Карта всех событий

Москомархитектурой одобрен проект физкультурно-оздоровительного комплекса в Островном проезде в Крылатском. В основу идеи оформления здания легли декоративные пилоны и витражное остекление. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает главный столичный архитектор Сергей Кузнецов.

Данный комплекс построят по адресу Островной проезд, дом 9, корпус 2. Общая площадь здания составит 2800 квадратных метров, оно будет иметь четыре этажа. Комплекс удачно вписан в окружающую застройку и станет логичным ее продолжением. В качестве облицовки авторы предлагают использовать декоративную штукатурку и металлические панели крупного формата.

На первом этаже физкультурно-оздоровительного центра будет находиться холл с гардеробом и парковочными местами. Второй этаж займут теннисные корты и зоны для спортивных развлечений — бильярда и дартса. На третьем этаже оборудуют зал для силовых тренировок и ритмической гимнастики. На четвертом этаже организуют кардиозону и зал для оздоровительной гимнастики.

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