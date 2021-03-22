Юрист объяснил, как вернуть затраты на сломанную технику из-за скачков напряжения

Фото: pixabay.com

Перебои с электроэнергией иногда происходят даже в мегаполисах. Скачки напряжения могут привести к тому, что электроприборы выходят из строя. В тех случаях, когда они находятся на гарантии, поломка по причине перепада напряжения не входит в список гарантийных случаев, поэтому за ее устранение придется платить. Однако если скачок напряжения, из-за которого сломался электроприбор, произошел по вине управляющей компании (УК), то она обязана компенсировать владельцу стоимость ремонта.

Юрист Петр Гусятников рассказал, как этого добиться, телеканалу «Мир 24».

— Конечно, на практике получить компенсацию в судебном порядке от служб ЖКХ за испорченную технику совершенно реально. Однако это не самая популярная категория дел, которую рассматривают суды, и причина здесь очевидна, — отметил эксперт.

Он пояснил, что в тех случаях, когда сумма компенсации маленькая, граждане предпочитают не обращаться в суд. Свое влияние оказывают и факты определенных материальных затрат, а также наличия большого количества свободного времени. Но если владелец испорченной техники все-таки решился идти до конца, то есть два варианта дальнейшего пути — либо нанять опытного юриста, либо действовать самому.

Перед тем как подавать иск, необходимо собрать доказательную базу. Для этого нужно зафиксировать дату и время, когда случился перебой электроэнергии. Важно сделать это, направив в УК запрос о предоставлении информации о перепадах напряжения в конкретные дату и время. Далее следует найти чеки на сломавшийся электроприбор, обратиться в авторизованный сервисный центр, где должны починить технику. При этом нужно запросить смету на проведение ремонта. Если он уже произведен, то необходимо взять чеки, которые подтвердят расходы. И, наконец, обратиться в УК с требованием компенсации ущерба.

Как пояснил юрист, случаи досудебного урегулирования конфликта редки, но случается, что службы ЖКХ соглашаются добровольно компенсировать расходы. Если этого не произошло, то нужно ходатайствовать о назначении судебной экспертизы. Петр Гусятников добавил, что если техника уже приведена в исправное состояние, то экспертиза не сможет установить причину поломки.

Источник: «Мир 24».

Читайте также: Названы способы снижения расходов на оплату ЖКУ