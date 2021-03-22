Около 160 медицинских учреждений отремонтируют на территории Московской области
Около 160 медицинских учреждений будут отремонтированы на территории Московской области. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на слова губернатора региона Андрея Воробьева.
— У нас до сих пор есть объекты здравоохранения, которым требуется модернизация. Мы привлекли дополнительные ресурсы, поэтому во всех 158 зданиях необходимо максимально быстро провести капитальные, косметические ремонты, — пояснил Андрей Воробьев во время совещания с областным правительством.
Он также добавил, что порядок должен быть наведен не только в учреждениях здравоохранения, но и на дорогах Подмосковья.
— Летом мы планируем завершить работы над Центральной кольцевой автомобильной дорогой. Оставшиеся 25 километров будут сданы в эксплуатацию до июля, — напомнил губернатор.
Помимо этого, по его словам, в регионе реализуются большие федеральные программы - строятся объезды, расширяются магистрали. Например, на трассе М-5 «Урал» будет воплощен проект строительства магистрали «Москва – Нижний Новгород – Казань». Глава региона также подчеркнул, что дорожные объекты нужно сдать досрочно.
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