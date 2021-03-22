Около 160 медицинских учреждений отремонтируют на территории Московской области

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Около 160 медицинских учреждений будут отремонтированы на территории Московской области. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на слова губернатора региона Андрея Воробьева.

— У нас до сих пор есть объекты здравоохранения, которым требуется модернизация. Мы привлекли дополнительные ресурсы, поэтому во всех 158 зданиях необходимо максимально быстро провести капитальные, косметические ремонты, — пояснил Андрей Воробьев во время совещания с областным правительством.

Он также добавил, что порядок должен быть наведен не только в учреждениях здравоохранения, но и на дорогах Подмосковья.

— Летом мы планируем завершить работы над Центральной кольцевой автомобильной дорогой. Оставшиеся 25 километров будут сданы в эксплуатацию до июля, — напомнил губернатор.

Помимо этого, по его словам, в регионе реализуются большие федеральные программы - строятся объезды, расширяются магистрали. Например, на трассе М-5 «Урал» будет воплощен проект строительства магистрали «Москва – Нижний Новгород – Казань». Глава региона также подчеркнул, что дорожные объекты нужно сдать досрочно.

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