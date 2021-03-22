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Подмосковные медики вылечили от COVID-19 пациента с полным поражением легких
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Подмосковные медики вылечили от COVID-19 пациента с полным поражением легких

Елизавета Борисова

Здоровье

Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции мужчину с полным поражением легких. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

— В Одинцовскую больницу 47-летний пациент поступил с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией еще в ноябре. После проведения компьютерной томографии врачи диагностировали стопроцентное поражение легких, — сообщили в ведомстве.

По словам главного врача Одинцовской областной больницы Андрея Фадеева, пациента сразу же после поступления в больницу перевели в реанимационное отделение, где он провел 44 дня на аппарате ИВЛ.

— За период лечения он дважды получил специфическую биологическую терапию, купирующую цитокиновый шторм — системную воспалительную реакцию, которая приводит к тотальному поражению легких и смерти пациента, — отметил Андрей Фадеев.

По данным пресс-службы, в данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

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