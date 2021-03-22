Двое приезжих ограбили курьера на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

26-летний житель Подмосковья, работающий курьером в одном из интернет-магазинов, стал жертвой грабителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Потерпевший сообщил полицейским, что возле станции метро «Марьино», куда он привез заказ для покупателя, к нему подошли двое неизвестных мужчин. Они вынудили молодого человека зайти во двор дома на Люблинской улице, где отобрали у него пять мобильных телефонов.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали двух приезжих мужчин 39 и 40 лет. Они рассказали, что ранее заказывали в этом интернет-магазине телефон. Когда продавец отказался вернуть за него деньги, у них созрел план мести. Мужчины с другого номера оформили заказ и похитили гаджеты у уже знакомого курьера.

Правоохранители изъяли похищенные телефоны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

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