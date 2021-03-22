МИД России планирует провести встречу с новым генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид

Фото: пресс-служба Совфеда

В Министерстве иностранных дело России планируют провести встречу с новым генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он добавил, что на встрече также будут присутствовать главы всех институтов ОБСЕ.

— Очевидно, что необходимы меры, чтобы поднять ее эффективность и вернуть ее к своему предназначению. Это же организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. К сожалению, там очень мало говорят о безопасности и практически не говорят о сотрудничестве, — отметил Грушко.

Он добавил, что Москва задумывается о пересмотре положения дел в ОБСЕ и возможной реформе организации.

Ранее на круглом столе в Госдуме Грушко сообщал, что в Москве планируют провести переговоры с руководством ОБСЕ в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

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