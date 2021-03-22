Названа самая популярная вакансия в Санкт-Петербурге

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Самой востребованной вакансией на рынке труда в Санкт-Петербурге оказался водитель такси. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на исследование популярных сервиса по поиску работы и таксомоторной службы.

Аналитики изучили данные с января 2020 года по февраль 2021 года. Они проверили порядка 150 тысяч вакансий и 100 тысяч резюме. Помимо этого, специалисты опросили почти 14,5 тысячи человек, которые работают в службах такси.

Оказалось, что Санкт-Петербург находится на первом месте по числу соискателей на вакансию водителя. Однако по количеству предложений на данную должность город занимает вторую строчку, так как в Москве спрос на таксистов выше. На долю российской столицы приходится 36 процентов вакансий в России. Уточняется, что порядка двух процентов от общего числа предложений для водителей размещено в таких городах, как Челябинск, Омск и Екатеринбург.

Чаще всего водителями хотят устроятся люди в возрасте от 25 до 34 лет. Не хотят работать в данной сфере деятельности граждане от 18 до 24 лет.

— В целом, среднестатистический водитель такси в Санкт-Петербурге имеет многолетний опыт вождения. Более 35 процентов таксистов имеют стаж свыше 20 лет, 21 процент управляет автомобилем не менее десяти лет. Около 16 процентов находятся за рулем почти 15 лет, а девять процентов — более семи лет, — пояснили аналитики.

Тем временем, профессия водителя такси находится на втором месте по популярности среди специальностей, которые подходят для дополнительного заработка.

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