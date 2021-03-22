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Мужчина пытался украсть из подъезда детский велосипед и самокат
Фото: Пресс-служба ГУ СК РФ по Оренбургской области

Мужчина пытался украсть из подъезда детский велосипед и самокат

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, 7-я улица Текстильщиков Карта всех событий

Сотрудники уголовного розыска по району Текстильщики задержали мужчину, подозреваемого в краже детского велосипеда и самоката. Об этом в понедельник, 22 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Восточному округу Москвы.

По данным ведомства, злоумышленник — 33-летий москвич, который был ранее судим. Его подозревают в совершении кражи детского велосипеда и самоката из подъезда жилого дома, расположенного на улице 7-я Текстильщиков. Ущерб оценивается в 11 тысяч рублей.

Правоохранительные органы возбудили дело по статье «Кража». Рецидивист отпущен под подписку о невыезде.

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