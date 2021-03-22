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Lamborghini отозвала 15 автомобилей модели Aventador в России из-за неисправности капота
Фото: Pixabay

Lamborghini отозвала 15 автомобилей модели Aventador в России из-за неисправности капота

Никита Абрамов

Общество

Lamborghini отозвала из России 15 автомобилей модели Aventador в связи с возможным открытием капота на высокой скорости. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщила пресс-служба Росстандарта.

— Причины отзыва транспортных средств: на некоторых автомобилях Aventador SVJ Coupe разбалтывание затяжки винтов петли капота может привести к размыканию капота, — говорится в сообщении пресс-службы.

Техническая неисправность может привести к тому, что при высокой скорости силы встречного ветра будет достаточно для того, чтобы открылся капот. Данная ситуация может привести к ДТП или несчастным случаям.

В ведомстве отметили, что на отозванных автомобилях заменят болты крепления петель капота.

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