Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

— С учетом предстоящего 25–26 марта обсуждения на заседании Евросовета проблематики отношений России и ЕС Шарль Мишель затронул ряд вопросов, касающихся нынешнего положения дел и перспектив диалога между Москвой и Брюсселем, — говорится в сообщении Кремля.

В пресс-службе также отметили, что во время разговора Путин и Мишель обсудили борьбу с коронавирусом и использование российской вакцины «Спутник V».

Ранее в МИД России запланировали провести встречу с новым генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.

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