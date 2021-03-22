Путин провел телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
— С учетом предстоящего 25–26 марта обсуждения на заседании Евросовета проблематики отношений России и ЕС Шарль Мишель затронул ряд вопросов, касающихся нынешнего положения дел и перспектив диалога между Москвой и Брюсселем, — говорится в сообщении Кремля.
В пресс-службе также отметили, что во время разговора Путин и Мишель обсудили борьбу с коронавирусом и использование российской вакцины «Спутник V».
Ранее в МИД России запланировали провести встречу с новым генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.
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