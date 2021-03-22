Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперт рассказал о развитии такси за 114 лет
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Эксперт рассказал о развитии такси за 114 лет

Елена Фролова

Технологии

Независимый эксперт Дмитрий Адамидов в честь профессионального дня работников такси, который отмечается 22 марта, рассказал, что с помощью уберизации данная услуга перешла из роскоши в обычный способ передвижения. Об этом сообщил портал Nation News.

Международный день таксиста считается профессиональным праздником не только водителей, но и диспетчеров, а также представителей технического персонала служб и частных перевозчиков. Дата выбрана не случайно. Дело в том, что в этот день в 1907 году появилось первое такси на улицах Лондона.

По словам эксперта, за прошедшие 114 лет многое изменилось до неузнаваемости.

— В начале прошлого века это были лимузины с шашечками. Они считались предметом роскоши. Когда после Октябрьской революции российские князья бежали за границу, многие из них работали в Париже таксистами и совершенно этого не стеснялись, — отметил Дмитрий Адамидов.

По его словам, до середины 30-х годов водить такси было престижно. Однако в современные дни это больше считается средством передвижения. Как пояснил независимый эксперт, на сегодняшний день по Москве, например, ездят несколько миллионов таких машин. Он также отметил, что уже практически нет таксопарков, а также сократился частный извоз. При этом в будущем, по его мнению, этот вид транспорта может развиться до беспилотных авто.

Читайте также: Более 50 процентов москвичей добираются до ресторанов на такси или каршеринге

профессиональные праздникитаксиМеждународный день таксиста
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Андраник Мигранян
Андраник Мигранян

Холодная война продолжается

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Люди любят деньги, а деньги — тишину

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто боится русского хакера

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Как сохранить чистоту городских водоемов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Жилье, деньги и льготы: сколько нужно платить контрактнику

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«За вами должок...» Зачем Киев бесит и дразнит Германию

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте