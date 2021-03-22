Эксперт рассказал о развитии такси за 114 лет

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Независимый эксперт Дмитрий Адамидов в честь профессионального дня работников такси, который отмечается 22 марта, рассказал, что с помощью уберизации данная услуга перешла из роскоши в обычный способ передвижения. Об этом сообщил портал Nation News.

Международный день таксиста считается профессиональным праздником не только водителей, но и диспетчеров, а также представителей технического персонала служб и частных перевозчиков. Дата выбрана не случайно. Дело в том, что в этот день в 1907 году появилось первое такси на улицах Лондона.

По словам эксперта, за прошедшие 114 лет многое изменилось до неузнаваемости.

— В начале прошлого века это были лимузины с шашечками. Они считались предметом роскоши. Когда после Октябрьской революции российские князья бежали за границу, многие из них работали в Париже таксистами и совершенно этого не стеснялись, — отметил Дмитрий Адамидов.

По его словам, до середины 30-х годов водить такси было престижно. Однако в современные дни это больше считается средством передвижения. Как пояснил независимый эксперт, на сегодняшний день по Москве, например, ездят несколько миллионов таких машин. Он также отметил, что уже практически нет таксопарков, а также сократился частный извоз. При этом в будущем, по его мнению, этот вид транспорта может развиться до беспилотных авто.

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